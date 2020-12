Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Kleinwagen von Straße abgekommen

Backnang:Backnang: (ots)

Ein 55-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 9.15 Uhr die B 14 zwischen Waldrems und Maubach. Am Beginn der "Schulhauskurve" kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab. Der Kleinwagen durchfuhr eine Wiese und landete im weiteren Verlauf in einem angrenzenden Bach. Dort überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer wurde von der örtlichen Feuerwehr, die mit 34 Einsatzkräften zum Unfall ausgerückt sind, geborgen und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand Totalschaden. Die Fahrbahn ist derzeit komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet (Stand 10.40 Uhr).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell