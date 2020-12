Polizei Hagen

POL-HA: 26-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

HagenHagen (ots)

Am Donnerstag (03.12.2020) nahmen Polizisten einen 26-Jährigen nach einem Ladendiebstahl fest. Der Mann hielt sich zuvor gegen 18:35 Uhr in einem Geschäft in der Mittelstraße auf. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn dabei, wie er Waren in seine Jackentasche steckte und anschließend das Geschäft verließ. Nachdem er den 26-Jährigen angesprochen und die Polizei hinzugerufen hatte, stellte diese fest, dass der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Aufgrund dessen nahmen ihn die Polizisten fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell