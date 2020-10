Polizei Düsseldorf

POL-D: Kinderverkehrserziehung auch digital! - Unsere Verkehrsunfallprävention "goes online"! - 12 Filme in TV-Qualität ab sofort im Netz

Kinderverkehrserziehung auch digital! - Unsere Verkehrsunfallprävention "goes online"! - 12 Filme in TV-Qualität ab sofort im Netz

In den letzten Monaten konnten unsere Verkehrssicherheitsexperten/innen die Kindergärten oder Grundschulen nicht wie gewohnt besuchen. Für den Fußgängerführerschein und den Fahrradführerschein haben wir deswegen kurze Clips gedreht, welche die Grundlagen schon gut erklären. Die Kurzfilm-Sammlung wird stetig erweitert.

https://duesseldorf.polizei.nrw/kinderverkehrserziehung

Ab heute schon zu finden sind Themen wie z.B: "Mein Fahrradhelm - Wie stelle ich ihn perfekt ein" und "Da steht etwas im Weg - Wie Ihr Hindernissen auf der Straße ausweicht".

Beim Fußgängerführerschein gehören Themen dazu wie: "Was ist was? - Yummibär lernt, was Fahrbahn, Fahrradweg und Bürgersteig sind" und "Mal schnell über die Straße - Wie kommt Yummibär sicher auf die andere Seite".

Zusammen mit unserer Öffentlichkeitsarbeit sind in zwei Monaten insgesamt 12 Filme in HD-Qualität entstanden, die zielgruppengerecht auf TV-Niveau unterhaltsam aufklären wollen.

Diese Filme sind in erster Linie als Einstieg in das Thema Verkehrserziehung zu verstehen, der praktische Unterricht mit unseren Verkehrsicherheitsberatern/innen geht natürlich weiter!

