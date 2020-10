Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis - Trickdiebstahl, Trickbetrug und weitere Maschen - Polizei berät vor Ort - Infostände in den Stadtteilen

Düsseldorf (ots)

Veranstaltungshinweis - Trickdiebstahl, Trickbetrug und weitere Maschen - Polizei berät vor Ort - Infostände in den Stadtteilen

In der kommenden Woche (Montag, 5. Oktober bis Freitag, 9. Oktober 2020) wird die Polizei an insgesamt fünf Standorten mit ihrem Beratungsangebot präsent sein. An zentralen Plätzen werden die Beamtinnen und Beamten des Präventionskommissariats Infostände aufbauen und über Trickdiebstahl, Trickbetrug und "falsche Polizisten" aufklären.

Die Standorte mit den relevanten Zeiten werden sein:

Montag, 5. Oktober 2020, 8.30 Uhr bis 12 Uhr

- Urdenbacher Dorfstraße (Ecke Tübinger Straße)

Dienstag, 6. Oktober 2020, 8.30 Uhr bis 12 Uhr

- Gerresheimer Wochenmarkt (Neusser Tor)

Mittwoch, 7. Oktober 2020, 8.30 Uhr bis 12 Uhr

- Kaiserswerther Wochenmarkt (Kaiserswerther Marktplatz)

Donnerstag, 8. Oktober 2020, 8 Uhr bis 12 Uhr

- Unterbacher Wochenmarkt (Breidenplatz)

Freitag, 9. Oktober 2020, 8 Uhr bis 12 Uhr

- Angermunder Wochenmarkt (Angermunder Straße/Im Großen Winkel))

