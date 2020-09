Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei*** - Unfall im Autobahnkreuz Mönchengladbach: 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 28. September 2020, 17.24 Uhr

Ein 18-jähiger Mann verletzte sich gestern am frühen Abend schwer, als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und anschließend stürzte. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 18-jährige Viersener war mit seinem Krad auf der A 61 in Richtung Venlo unterwegs. Beim Autobahnkreuz Mönchengladbach wollte er auf die A 52 Richtung Roermond wechseln und verlor aus bisher ungeklärter Ursache in der Kurve die Kontrolle über seine Honda. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Schutzplanke und stürzte schließlich zu Boden. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell