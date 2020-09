Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 42 - Oberhausen - Drei Menschen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 42 - Oberhausen - Drei Menschen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Freitag, 25. September 2020, 20.45 Uhr

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr eine 57 Jahre alte Frau aus Castrop-Rauxel mit ihrem Alfa die A 42 in Richtung Kamp-Lintfort. Kurz vor der Anschlussstelle Oberhausen-Zentrum verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge geriet das Fahrzeug in einen hügeligen Grünstreifen und überschlug sich dann. Die Fahrerin, sowie eine 51-jährige Insassin verletzten sich leicht. Der 57 Jahre alte Beifahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Bergung der Verletzten und für die Unfallaufnahme zum Teil voll gesperrt werden. Gegen 22.20 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Aufgrund der Spurenlage und Zeugenaussagen könnte ein geplatzter Reifen ursächlich für den Unfall sein.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell