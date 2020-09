POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 44 - Jüchen - Frau bei Alleinunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Sperrungen

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 44 - Jüchen - Frau bei Alleinunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Sperrungen

Samstag, 26. September 2020, 11.55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen verletzte sich eine Frau so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Die Fahrbahn wurde für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr die 32 Jahre alte Frau aus Mönchengladbach mit ihrem KIA das Autobahnkreuz Holz, von der A 44 aus Richtung Aachen kommend zur A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg. In dem dortigen Kurvenbereich verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw gegen die Schutzplanke. Die Rettungskräfte trennten das Fahrzeugdach ab, um die schwer verletzte Frau aus ihrem Auto zu bergen. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Tangente wurde für die Dauer der Bergung von etwa 12.50 Uhr bis 14.20 Uhr gesperrt. Das höchste Stauausmaß betrug 1000 Meter.

