Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Pkw Aufbrüche angezeigt.

Letmathe/Iserlohn (ots)

Letmathe In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Wohnhaus am Dümpelacker eingedrungen. Als die Hausbewohner am Mittwochmorgen aufstanden, bemerkten sie das Fehlen von Geldbörsen, Handtasche und Schlüsseln. Außerdem stand ein Fenster offen. Einige Stunden später fand eine der Geschädigten die Handtasche an einem Nebeneingang des Friedhofs Dümpelacker zwischen zwei Mülltonnen. Darin steckten auch die Geldbörsen der anderen Geschädigten samt allen möglichen Papieren und fast allen gestohlenen Bankkarten. Lediglich das Bargeld und eine Bankkarte fehlten.

In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Dechant-Meckel-Straße ein Werkzeugkoffer aus einem Lkw gestohlen. Unbekannte haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend ein Kleinkraftrad gestohlen, dass aufgebockt in der Garageneinfahrt eines Hauses an der Grürmannsheider Straße stand.

Iserlohn In Rheinermark wurde am Dienstag die Scheibe eines grauen Mercedes-Benz eingeschlagen. Die Fahrerin wollte gegen 16.20 Uhr eben ihre Hunde ausführen. Als sie keine 20 Minuten später zurückkehrte, war die Scheibe kaputt. Der oder die Täter zogen eine Aktentasche mit Geld, Bankkarten und diversen Papieren aus dem Wagen. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen - weder "versteckt" und schon gar nicht von außen sichtbar.

Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlon/Letmathe entgegen.

