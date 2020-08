Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw Aufbruch angezeigt.

Balve (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Hofstraße ein Pkw aufgebrochen. Unbekannte hebelten eine Tür auf und nahmen ein Tablet und eine Sonnenbrille an sich. Außerdem versuchten die Eindringlinge, ein Navigationsgerät herauszuhebeln. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Menden/Balve erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell