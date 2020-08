POL-MK: Reichlich Arbeit für die Polizei.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

An einer Bushaltestelle an der Altenaer Straße brannte am Dienstag ein Kunststoff-Mülleimer. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Am Mittwochabend brannten an der Richard-Schirrmann-Realschule am Buckesfeld zwei Abfall-Container. Gegen 20.35 Uhr entdeckte ein Zeuge das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Ein vorbeikommender Busfahrer und eine Streifenwagen-Besatzung der Polizei konnten Schlimmeres verhindern. Ein zwischen zwei Gebäudeteilen stehender 500-Liter-Abfallcontainer brannte. Mit Feuerlöschern bekämpften zunächst der Busfahrer und dann die Polizeibeamten das Feuer. Anwohner machten die Beamten auf einen weiteren Brand aufmerksam:

Etwa 50 Meter entfernt, auf dem oberen Schulhof, hatte ein Feuer bereits den Kunststoff-Müllbehälter zum Schmelzen gebracht. Auch dort erstickten die Polizeibeamten die Flammen. Die Feuerwehr zog den großen Behälter aus dem Gefahrenbereich und löschte die Glutnester. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus.

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in einen Rohbau an der Lösenbacher Straße eingebrochen. Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, holten sie mehrere Maschinen aus dem Gebäude. Unbekannte sind am Mittwoch, zwischen 18 und 22.10 Uhr, an der Hölderlinstraße in einen schwarzen Seat Altea eingedrungen. Es wurde ein Portemonnaie gestohlen.

Mit acht Kompletträdern sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag von dem Gelände eines Autohauses an der Nottebohmstraße verschwunden. Der Audi A 6 und ein Audi TT parkten auf dem Hinterhof. Die Täter bockten die Wagen auf und demontierten die Räder.

Zwei 31 und 38 Jahre alte Lüdenscheider wurden heute Morgen um 4.45 Uhr dabei erwischt, wie sie Altkleider aus einem Container an der Brüderstraße, Ecke Werdohler Straße, fischten. Zeugen waren auf die beiden Männer aufmerksam geworden, weil sie in geparkte Fahrzeuge geleuchtet hätten. Einer der Kleiderdiebe führte Einbruchswerkzeug in seinem Rucksack mit sich.

