Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen für gefährliche Körperverletzung gesucht.

Menden (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am frühen Sonntagmorgen, 09.08.2020, in der Zeit zwischen 3 Uhr und 4 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung vor einer Kult-Gaststätte an der Kolpingstraße. Hier war ein 28-jähriger Mendener vor der Lokalität von zwei Personen (männlich und weiblich) von hinten angegangen worden. Er wurde von mehreren Faustschlägen im Gesicht getroffen. Nach einem Aufenthalt im Mendener Krankenhaus wurde eine Verlegung in eine Bochumer Spezialklinik erforderlich. Der 28-jahrige Mendener wurde nicht ausgeraubt. Auf Grund des Krankenhausaufenthaltes wurde der Vorfall der Polizei erst jetzt bekannt. Die Polizei in Menden sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern der Körperverletzung machen können.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell