POL-D: Golzheim - Aufmerksamer Zeuge meldet Wohnungseinbruch - polizeibekannter Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

Samstag, 25. September 2020, 21.30 Uhr

Hochgradig verdächtige Bewegungen in einem Nachbarhaus riefen Samstagabend einen aufmerksamen Zeugen in Golzheim, Am Bonneshof, auf den Plan. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten daraufhin einen "alten Bekannten" festnehmen.

Der wachsame Nachbar beobachtete in dem Haus nebenan den Schein einer Taschenlampe in der ansonsten dunklen Wohnung. Sofort verständigte der Mann die Polizei. Vor Ort konnten die Streifenteams, fast wie in einem Fernsehkrimi, den Lichtkegel einer Taschenlampe aus der Tatortwohnung wahrnehmen. Wenig später flüchtete eine dunkle Gestalt aus dem Unterholz in Richtung Tersteegenstraße, kam jedoch nicht sehr weit. Der mutmaßliche Einbrecher, ein 48-jähriger serbischer Staatsbürger, wurde nach nur wenigen Metern durch ein Streifenteam festgenommen. Der dunkel gekleidete Tatverdächtige trug Handschuhe, hatte eine Taschenlampe und eine Umhängetasche dabei. In der Tasche fanden die Beamten unter anderem diverses Werkzeug und Schmuckgegenstände. Der Schmuck konnte wenig später von der Geschädigten eindeutig als ihr Eigentum und damit als Beutestücke identifiziert werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeilich einschlägig bekannten Mann. Unter anderem liegt gegen ihn ein europäischer Haftbefehl wegen ähnlich gelagerter Delikte vor. Der 48-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang anlässlich der beginnenden dunklen Jahreszeit folgende Tipps ihrer Polizei Düsseldorf: Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab und lassen Sie in der Wohnung Licht an. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Ihre Polizei Düsseldorf berät Sie zum Thema Einbruchsschutz in ihrer Wohnung oder ihrem Haus. Interessierte melden sich unter 0211 870 6868.

