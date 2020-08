Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Zwei Einbrüche in Gastrobetriebe, einer in Container einer Sportanlage

Rees/ Rees-Haldern (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26. August 2020) kam es zu gleich zwei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch auf Reeser Stadtgebiet. Auf der Empeler Straße brachen unbekannte Täter zunächst das Schloss eines Zauns auf, um auf das Gelände eines Imbisses zu gelangen. Auch das Schloss der Lokalität selbst knackten sie auf die gleiche Weise. Anschließend leerten die Täter ein Glas mit Trinkgeld in der Blockhütte und flohen. Auf dem nahe gelegenen Melatenweg versuchten Unbekannte, die Eingangstür einer Pizzeria aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, warfen sie ein Fenster mit einem Stein ein. Die Diebe entwendeten ein Smartphone und eine Musikbox. In Haldern brachen unbekannte Täter den Gerätecontainer auf dem Gelände eines Sportvereins an der Weseler Landstraße auf. Beute machen konnten sie jedoch keine. Ihr Versuch, die Hintertür des dortigen Vereinsheims aufzuhebeln, scheiterte zudem. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 02822 7830 von der Kripo Emmerich entgegengenommen. (cs)

