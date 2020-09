Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Meldung der Autobahnpolizei++ Wuppertal, A46 Richtung Heinsberg - Lkw prallt gegen Lärmschutzwand - erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 30. September 2020, 4.32 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache prallte heute Morgen auf der A46 Richtung Heinsberg, circa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Sonnborn, ein Sattelzug gegen eine Lärmschutzwand. Bedingt durch die Unfallmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Der 69-jährige Fahrer des Sattelzuges verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch prallte der Lkw gegen die Metallschutzwand und beschädigte diese auf einer Länge von gut 15 Metern. Von hier aus schleuderte er quer über die Fahrbahn und prallte gegen die Mittelschutzplanken. Er blieb quer zur Fahrbahn stehen. Der 69-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Über den Grad der Verletzungen liegen momentan noch keine Informationen vor. Der Verkehr wurde zunächst über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Reinigungsarbeiten dauern gegenwärtig noch an. Der Verkehr staute sich hinter der Unfallstelle mehrere Kilometer zurück. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Es ist nach wie vor mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

