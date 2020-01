Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 23. Januar, meldete ein 31-Jähriger mit seiner 30-Jährigen Ehefrau der Polizei einen Einbruch in ihre Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Bülowstraße befindet. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr die Tür aufgehebelt und die Räume im Anschluss durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine Computer-Grafikkarte im Wert von rund 150 Euro. Angaben zu weiterem Diebesgut konnten noch nicht getroffen werden. An der Wohnungstür entstand durch die Gewalteinweirkung ein erheblicher Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 melden.

