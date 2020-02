Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

Bereits am Montag, den 10.02.20 gegen 14.00h ereignete sich auf dem Parkplatz vor der Bereitschaftspraxis in der Straße "An Fronte Karl" in Germersheim ein Unfall. Eine unbekannte Person beschädigte bei Ein- oder Ausparken, das neben ihm geparkte Fahrzeug und verließ die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beschädigt wurde ein blauer Toyota Yaris. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

