Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zeuge ermöglicht Täterermittlung nach Ladendiebstahl

Germersheim (ots)

Weil ein Zeuge einen Ladendieb bei der Flucht geschickt verfolgte, konnte die Polizei den Täter im Nachgang stellen. Die gestohlenen Gegenstände konnten zudem aufgefunden und zurückgebracht werden. Der Diebstahl ereignete sich am Dienstag gegen 14:45h in einem Drogeriemarkt im Fachmarktzentrum in Germersheim. Der Täter entwendete hochwertiges Parfüm und flüchtete zu Fuß. Durch die Hinweise des Zeugen gelang es letztendlich den Täter in einer Wohnung anzutreffen. Dort konnte noch weiteres Diebesgut festgestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Zeuge ist namentlich nicht bekannt und möge sich daher bitte bei der Polizei Germersheim unter 07274 9580 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Herder, PHK

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell