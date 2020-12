Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Vandalismus

AalenAalen (ots)

Aalen: Glätteunfälle

Auf der L 1080 in Fahrtrichtung Aalen wollte ein 20-jähriger Pkw-Lenker am Mittwoch gegen 14.10 Uhr auf Höhe der Einfahrt Himmlingen hinter zwei wartenden Fahrzeugen anhalten. Als er feststellte, dass der Bremsvorgang nicht die gewünschte Wirkung zeigte, wich er nach rechts in den Grünstreifen aus, fuhr auf an den beiden Fahrzeugen vorbei und beschädigte diese jeweils an der rechten Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro. Der Verursacher war mit Sommerreifen unterwegs.

Am Mittwoch befuhr gegen 16.10 Uhr ein 78-Jähriger mit seinem Nissan die Weiße Steige abwärts in Richtung zur Einmündung der L 1080. Ein entgegenkommenden 70-jähriger KIA-Lenker, der an geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr, musste verkehrsbedingt anhalten, da der Nissan aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen kam und trotz Ausweichens gegen den KIA prallte.

Beim Befahren der Himmlinger Steige bergabwärts kam ein 27-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Audi am Mittwoch gegen 13.10 Uhr auf der schneeglatten Fahrbahn in Rutschen und kollidierte mit einem liegengebliebenen Lkw.

Aalen: Unfall beim Einfahren

Beim Einfahren von einer Einfahrt auf die Bahnhofstraße fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Mercedes am Mittwochvormittag gegen 9.10 Uhr gegen eine Straßenlaterne. Dadurch entstand an seinem Pkw Totalschaden von ca. 8000 Euro.

Bopfingen: Fahrzeug übersehen - 9000 Euro Sachschaden

Auf rund 9000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 42-Jährige am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr verursachte. Von einem Tankstellengelände kommend, fuhr sie mit ihrem Pkw Audi auf die B 29 in Richtung Trochtelfingen ein. Dabei übersah sie den Daimler Chrysler eines 52-Jährigen und streifte diesen. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Bopfingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Kirchheimer Straße streifte eine 22-Jährige am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr mit ihrem Pkw VW Polo den VW Passat Kombi eines 30-Jährigen. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Tannhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Bei Schneeglätte kam ein 20-jähriger Ford-Lenker am Mittwoch gegen 16 Uhr in Bleichroden nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei einen Leitpfosten sowie einen Gartenzaun. An seinem Fiesta entstand Totalschaden.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren von einem Kundenparkplatz nach links auf die B 29 kollidierte eine 80-jährige VW-Lenkerin am Mittwoch gegen 10.35 Uhr mit einem vorfahrtsberechtigten 78-jährigen VW-Lenker, der in Richtung Aufhausen unterwegs war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

Rainau-Dalkingen: Gegen Baum gefahren

Nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen ereignete. Gegen 7.30 Uhr kam ein 28-Jähriger mit seinem Pkw auf der Verbindungsstraße zwischen dem Bucher Stausee und Rainau Buch von der Straße ab, wodurch das Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro; der 28-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Rainau-Schwabsberg: Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus im Mühlberg drang ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über die aufgebrochene Eingangstüre ein. Hier durchsuchte er die Räume, brach die Türe eines Büroraumes auf und entwendete aus einer dort vorgefundenen Kasse einen kleineren Bargeldbetrag. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtige Fahrzeuge im dortigen Bereich werden vom Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegengenommen.

Mögglingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er eine in der Ziegelfeldstraße aufgestellte Straßenlaterne beschädigte. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Mögglingen: Ins Schleudern geraten

Auf der B29 bei Mögglingen war ein 23-Jähriger am Mittwoch gegen 17 Uhr in Richtung Aalen unterwegs. Hierbei geriet er bei einem Überholvorgang ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanken. An dem Fiat entstand Totalschaden. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Waldstetten: Vandalismus in Kirche

Am Mittwochnachmittag begab sich ein Unbekannter in den Altarraum der Kirche Sankt Laurentius, die sich am Kirchberg befindet. Er zerschlug eine Kerze und beschmierte zudem die Außenfassade mit einem Schriftzug. Bereits am letzten Samstag hielt sich jemand unberechtigt im Altarraum auf. Damals wurden Schuhspuren auf dem Altar festgestellt. Hinweise auf verdächtige Personen erbittet der Polizeiposten Waldstetten unter Telefon 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Beim Linksabbiegen in der Güglingstraße übersah ein 30-jähriger BMW-Fahrer einen entgegenkommenden 55-jährigen Ford-Lenker. Dabei entstand am Mittwoch gegen 13.45 Uhr Sachschaden von rund 5000 Euro. Ein Beifahrer des 30-Jährigen wurde leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwoch wurde zwischen 10 Uhr und 12 Uhr im Parkhaus City-Center am Kalten Markt ein Fiat 500 beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

