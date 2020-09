Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Beim Einfahren von Grundstück Unfall verursacht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 8 Uhr in der Uhlandstraße ereignete, sucht die Polizei. Der Fahrer eines Ford war von seinem Grundstück in die Uhlandstraße eingefahren, dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Uhlandstraße fahrenden Fiat-Fahrer. Da sich beide Beteiligte gegenseitig bezichtigen, den Unfall ursächlich verursacht zu haben, der Fiat-Fahrer soll zu schnell gefahren sein, bittet die Polizei Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0621/33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

