Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Einkaufskorb entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

Zu einem Diebstahl kam es am Montag gegen 11:15 Uhr in der Steubenstraße. Eine 81-jährige stellte ihr Fahrrad ab, um Leergut in den dort stehenden Container einzuwerfen. Ein unbekannter Täter entwendet währenddessen auf nicht bekannte Art und Weise einen Einkaufskorb samt Inhalt, indem sich unter anderem die Geldbörse und der Hausschlüssel der Frau befanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

