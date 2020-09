Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrerin stürzt nach Alkoholkonsum

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam es um kurz nach 11:00 Uhr in der Straße "An der Autobahn" auf Höhe des "Harres" zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Fahrradfahrerin kam beim Überqueren der Straße vom Radweg ab und stürzte daraufhin. Dabei zog sich die Frau eine Kopfwunde zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Ein dort durchgeführter Alkoholatemtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Das Fahrrad wurde mit dem Einverständnis der Dame zum Polizeiposten St. Leon-Rot verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell