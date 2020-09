Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Lkw-Fahrer verursacht unter Betäubungsmitteleinfluss Unfall

Heidelberg (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verursachte ein 54-jähriger Lkw-Fahrer am Montag um 9 Uhr auf der Lessingstraße einen Verkehrsunfall. Er war in Richtung Römerstraße unterwegs und stieß beim unachtsamen Fahrstreifenwechsel mit einem daneben fahrenden 49-jährigen Fahrer eines Suzuki. Dabei entsteht Sachschaden von über 4.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit fest, dass der 54-Jährige völlig übermüdet war und Anzeichen auf Rauschgiftkonsum vorlagen. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde in Verwahrung genommen. Ein verständigter Ersatzfahrer fuhr den Lkw weiter.

