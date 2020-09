Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Peterzell

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hoher Sachschaden bei Unfall mit Mähroboter (28.09.2020)

St. Georgen (ots)

Zu einem Betriebsunfall mit hohem Sachschaden kam es gestern gegen 11 Uhr auf einem Wiesenstück in der Bärlochtalstraße. Ein Bediensteter der Stadt betrieb einen funkferngesteuerten Mähroboter, der an einem Hang ins Rutschen geriet und anschließend in einem Bachlauf kopfüber zum Liegen kam. Hierbei geriet das Arbeitsgerät zudem noch in Brand, der jedoch schnell durch die Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Durch Errichten einer Ölsperre konnte auch eine Verschmutzung des Gewässers verhindert werden, zumal auch nur geringe Betriebsstoffe aus dem umgekippten Arbeitsgerät ausliefen. An diesem entstand Totalschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Feuerwehren aus St. Georgen, Peterzell und Stockburg waren mit 21 Helfern und vier Fahrzeugen an der Unfallstelle.

