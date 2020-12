POL-AA: Ostalbkreis: Betrunkener, Widerstand, Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Neresheim: Wildunfall

Mit seinem Pkw VW erfasste ein 21-Jähriger am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr auf der Kreisstraße 3299 zwischen Dossingen und Neresheim ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei die hintere Fahrzeugtüre beschädigt wurde.

Aalen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Mit seinem Schneeräumfahrzeug beschädigte ein 58-Jähriger am Donnerstagmorgen kurz vor 5 Uhr einen Pkw VW, der auf dem Parkplatz des Bildungszentrums am Ostalbklinikum abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Bis Donnerstagmorgen, 6 Uhr musste ein 37-Jähriger zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er am Mittwochabend in der Aalener Innenstadt mehrere Personen angepöbelt und belästigt hatte. Der Mann, der extreme Stimmungsschwankungen zeigte und aggressiv war, hatte über 3 Promille Alkohol. Da er ein Tütchen Marihuana bei sich hatte, muss er nun neben der Kostenrechnung für den Gewahrsam auch mit einer Strafanzeige rechnen.

Westhausen: Parkrempler

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 79-Jähriger am Mittwochmittag gegen 12.35 Uhr verursachte. Beim Ausparken seines Pkw VW Tiguan beschädigte er den Pkw Volvo einer 36-Jährigen, der in der Eugen-Bolz-Straße abgestellt war.

Ellwangen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Eine Zeugin verständigte am Mittwochmittag gegen 14 Uhr die Polizei, nachdem sie mehrere offenbar betrunkene Jugendliche dabei beobachtet hatte, wie sie im Parkhaus Parkpalette Fahrzeuge beschädigten und zu öffnen versuchten. Beim Eintreffen der Beamten ging ein polizeibekannter 18-Jähriger sofort auf einen Polizisten los, beleidigte diesen und versuchte ihn mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Gegen seine daraufhin folgende vorläufige Festnahme wehrte sich der junge Mann heftig. Auch auf der Dienststelle, als ihm die angelegten Handschließen entfernt wurden, schlug der 18-Jährige um sich und trat nach den Beamten, wobei er einen Polizisten am Oberschenkel traf. Wohl aufgrund von Alkohol- und Drogeneinfluss wechselte der 18-Jährige zwischen Aggression, totalem Ausrasten und Ohnmachtsanfällen, so dass ein Notarzt hinzugezogen wurde. Dieser musste den jungen Mann mit Medikamenten ruhigstellen, ehe er ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Fahrzeugbesitzer, deren Pkw im Parkhaus Parkpalette abgestellt waren und durch die Jugendlichen beschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel.: 07961/9300 mit dem Polizeirevier Ellwangen in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Parkrempler

Auf rund 3000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 58-Jähriger am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw BMW einen in der Täferroter Straße abgestellten Pkw Peugeot beschädigte.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren seines Kleintransporters beschädigte ein 20-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr einen Pkw VW Passat, der in einem Hofraum im Riedweg abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Aufgerutscht

Verkehrsbedingt musste ein 38-Jähriger seinen Pkw Seat am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr am Kreisverkehr Stauferstraße anhalten. Ein 28-Jähriger konnte seinen VW Golf auf schneeglatter Straße nicht rechtzeitig anhalten und rutschte auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

