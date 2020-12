Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche - PKW ausgebrannt - Hund reißt Hühner, Tauben und Hasen - Sonstiges

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Unfall auf der Rudolfsberger Steige

Am Mittwoch um 17:30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mitsubishi die Landstraße 1066 in Fahrtrichtung Crailsheim. Im Bereich der Rudolfsberger Steige kam das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schnee und Glätte auf die Gegenfahrbahn. Der junge Fahrer konnte sein Fahrzeug zurücksteuern, kollidierte dabei aber mit dem Anhänger eines vorausfahrenden PKW VW Crafter eines 43-Jährigen. Durch diese Kollision wurde das Gespann in den Straßengraben abgewiesen. Der Mitsubishi kam daraufhin ins Schleudern und touchierte einen entgegenkommenden Audi einer 50-jährigen Fahrerin. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rot am See: Einbruch in Tankstelle

Am Donnerstag zwischen 02:50 Uhr und 03:08 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Dieb eine Doppelverglasung zum Verkaufsraum einer Tankstelle in der Crailsheimer Straße eingeschlagen und so Zutritt in das Gebäude verschafft. Der Dieb entwendete anschließend mehrere Schachteln Zigaretten aus dem Kassenbereich sowie eine kleine weiße Geldkassette und ein Glas mit etwas Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Blaufelden: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Am Donnerstag gegen 00:35 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Schlag aus Richtung eines Firmengebäudes in der Straße Kuhwasenäcker. Gleich darauf erkannte er zumindest eine Person mit einer Taschenlampe, die aus einem Auto ausstieg und die Umgebung ausleuchtete. Kurz darauf entfernte sich ein PKW ohne Licht in Richtung Gemhagen. Durch eine eintreffende Polizeistreife konnte festgestellt werden, dass an dem besagten Gebäude versucht wurde, ein Fenster aufzubrechen bzw. einzutreten. Weiterhin wurde versucht ein Teil der Fassade auf der Rückseite des Gebäudes zu entfernen. Den Einbrechern gelang es nicht in das Gebäude einzudringen. Hinweise auf die Einbrecher oder auf das verwendete Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Crailsheim: PKW ausgebrannt

Am Mittwoch gegen 20:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem PKW Ford die Bahnhofstraße und wollte nach links in den Alten Postweg abbiegen. An der roten Ampel ging das Fahrzeug plötzlich aus. Beim Startversuch vernahm der junge Fahrer einen lauten Knall, weswegen er das Fahrzeug an die Straßenseite rollen ließ. Daraufhin fing das Fahrzeug Feuer und brannte im weiteren Verlauf vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Im Hammersbachweg ereignete sich am Mittwoch um 14.30 Uhr ein Unfall, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro entstand. Eine 37-jährige Fahrerin eines VW Passat wollte nach links in eine Lücke einfahren, um ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren zu lassen. Hierbei streifte sie einen dort geparkten Ford Transit.

Braunsbach: Auffahrunfall

Am Mittwoch um kurz vor 15:15 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem PKW Volvo die Kreisstraße 2665 von Ramsbach in Richtung Bühlerzimmern. An der Einmündung zur L2218 bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 53-jährige Mitsubishi-Lenker abbremsen musste und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Michelbach an der Bilz: Hund reißt Hühner, Tauben und Hasen

Am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 12 Uhr drang ein Hund in einen Hühnerstall mit Freigelände in der Hauptstraße ein. In dem Hühnergelände tötete der Hund anschließend neun Hühner, vier Tauben und vier Hasen. Zudem wurden mehrere Pferde auf einer Koppel durch den Hund gejagt. Im Schnee konnten deutlich die Spuren des Hundes festgestellt werden. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen, die in dieser Zeit einen frei laufenden Hund im Bereich von Gschlachtenbretzingen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0791/4000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell