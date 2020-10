Polizei Dortmund

POL-DO: Häusliche Gewalt in der Pandemie: Pressekonferenz über Fallzahlen und Hilfsangebote in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 146

Einladung der Zonta-Clubs Dortmund und Dortmund-Phoenix zu einer Pressekonferenz

Seit 2016 sprach die Dortmunder Polizei in mehr als 3640 Fällen "häuslicher Gewalt" den Tätern zum Schutz der Opfer eine Wohnungsverweisung bzw. ein Rückkehrverbot in die Wohnung aus. Diese hohe Zahl zeigt, dass die Gewalt in einer Partnerschaft hinter verschlossenen Türen nach wie vor ein Phänomen ist.

Die Zonta-Clubs Dortmund und Dortmund-Phoenix laden deshalb am 22. Oktober 2020 zu einer Pressekonferenz zum Thema "häusliche Gewalt" ein, um über erweiterte Hilfsangebote in Dortmund zu informieren. Denn in vielen Fällen möchten Frauen trotz mehrfacher Gewalterfahrung keine Hilfe in Anspruch nehmen. Die Aufklärungsarbeit muss fortgesetzt werden.

Teilnehmer sind Polizeipräsident Gregor Lange, der über Zahlen zur häuslichen Gewalt und Hilfsangebote der Polizei berichtet. Martina Breuer von der Frauenberatungsstelle in Dortmund erläutert die in vielen Fällen wirksamen Hilfs- und Beratungsangebote des Vereins. Dazu kommt die Apothekerin Kattrin Hildebrandt, die einen neues Angebot der Dortmunder Apotheken gemeinsam mit den Zonta-Clubs vorstellt. Auch Arztpraxen nehmen inzwischen daran teil. Hintergrund ist das Codewort "Maske 19", über das bereits bundesweit berichtet wurde.

Darüber hinaus stellen die beiden Zonta-Clubs, wie zuletzt 2019, die Aktion "Orange Your City" vor.

Termin für die Pressekonferenz: 22.10.2020, 13.30 Uhr, im Gartensaal des Westfälischen Baukunstarchivs, Ostwall 7, in Dortmund.

Hinweis für Medienvertreter: Bitte melden Sie sich bis zum 19.10.2020 bei der Pressestelle der Dortmunder Polizei zu diesem Termin an, damit wir den Termin auch unter Coronaschutz-Aspekten planen können.

