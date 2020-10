Polizei Dortmund

POL-DO: Beginn der Videobeobachtung in der Münsterstraße: Einladung zu einem Medientermin

Dortmund (ots)

Für mehr Sicherheit in der Dortmunder Nordstadt setzt die Polizei zum Jahresende 2020 in der Münsterstraße die Videobeobachtung ein. In der 43. Kalenderwoche beginnen dafür die Installationsarbeiten.

Die Anwohnerinnen und Anwohner werden darüber in dieser Woche mit einem Rundschreiben informiert. Während der Arbeiten nehmen die Videokameras keine Bilder auf.

Erstmals aktiv sind die Kameras während eines Probebetriebs, der voraussichtlich im November 2020 beginnt. Dieser Probebetrieb ist für einen technisch zuverlässigen Echtbetrieb erforderlich.

Medienvertreter laden wir am Mittwoch (21.10.2020) um 12.00 Uhr zu einer Pressekonferenz in den Gemeindesaal der St.-Joseph-Kirche an der Heroldstraße 13a im Münsterstraßenviertel ein.

Polizeipräsident Gregor Lange, der Leitende Polizeidirektor Udo Tönjann und der Erste Polizeihauptkommissar Detlef Rath informieren Sie über Hintergründe, Ziele und den aktuellen Sachstand.

Zum Schutz vor Infektionen müssen wir die Teilnehmerzahl einschränken. Wenn Sie als Medienvertreter an diesem Termin teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bis Dienstag (20.10.2020, 14 Uhr) an, so dass wir Sie über weitere Details zu diesem Termin informieren können.

