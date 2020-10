Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb am Schwanenwall fest - zeitgleich kam es zu einem Einbruchsversuch in Dortmund-Kley

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1140

In der Nacht zu Samstag (17.10.) haben zivile Beamte der Dortmunder Polizei einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Nach einem Zeugenhinweis umstellten sie ein Wohnhaus am Schwanenwall, beobachteten die Tatausführung und hinderten den Verdächtigen an seiner Flucht. Etwa zeitgleich überraschte ein 27-jähriger Dortmunder einen Unbekannten, der versuchte durch das Küchenfenster in seine Wohnung am Kleyer Weg einzudringen. Der Täter flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 1 Uhr beobachtete ein Anwohner einen Mann, der über Mülltonnen auf den Balkon eines Wohnhauses am Schwanenwall kletterte. Aufgrund des merkwürdigen Verhaltens verständigte er die Polizei. Die alarmierten Beamten umstellten das Haus und sahen den Verdächtigen auf dem Balkon im ersten Obergeschoss. Nachdem sich die Zivilkräfte zu erkennen gaben, versuchte er zu flüchten - vergeblich. Nach einem gescheiterten Kletterversuch, sprang er auf den Balkon eines Nachbarhauses, wo ihn bereits weitere Einsatzkräfte erwarteten. Sie nahmen den wegen gleichgelagerter Delikte hinlänglich bekannten 33-Jährigen fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Etwa 15 Minuten zuvor bot sich einem 27-jährigen Dortmunder im Dortmunder Westen ein ähnliches Bild. Durch Geräusche und Taschenlampenschein aufgeschreckt, sah er auf dem Balkon im ersten Obergeschoss offenbar einen Einbrecher, der versuchte durch das auf Kipp stehende Küchenfenster in seine Wohnung am Kleyer Weg einzudringen. Der Dortmunder schrie den Mann an, der sich daraufhin umdrehte und in Richtung S-Bahnhaltestelle rannte. Den Angaben des Zeugen zufolge war er etwa 180 cm groß, hatte eine normale bis stabile Statur und trug dunkle Kleidung sowie eine Cappy.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich Kleyer Weg wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell