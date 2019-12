Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Zusammenstoß bei Überholvorgang

Gevelsberg (ots)

Ein 29-jähriger fuhr am Sonntag mit seinem VW Golf auf der Schwelmer Straße in Richtung Sprockhövel. In Höhe der Hausnummer 265 überholt er zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge und übersieht dabei, dass eine 42-Jährige mit ihrem VW Polo nach links abbiegen will. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen dem Golf und dem Polo. Der 29-Jährige lenkte sein Fahrzeug nach links und kam hier an einer Mauer zum Stillstand. Die 42-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

