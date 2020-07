Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bahnschranke bei Verkehrsunfall beschädigt

Brakel (ots)

Mit seinem Sattelzug beschädigte ein 43-Jähriger aus Lichtenau am Freitag, 17.07.2020, gegen 17.30 Uhr, eine Bahnschranke an der Jardengrundstraße in Brakel-Istrup. Nach Angaben von Zeugen fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug auf den Bereich des Bahnüberganges, als die Lichtzeichenanlage bereits Rotlicht zeigte. Mit dem Auflieger riss er dann die sich senkende Halbschranke ab. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen konnten sich jedoch das Kennzeichen des Aufliegers notieren. Der Fahrer meldete sich dann allerdings auch selbst mit einem Bekannten bei der Polizei in Bad Driburg. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn wurde informiert und sorgte dafür, dass der Übergang gesichert wurde und die Züge diesen mit Schrittgeschwindigkeit befuhren. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. /Te.

