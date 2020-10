Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tageswohnungseinbruch in Maumke

Lennestadt (ots)

Am Freitag (2. Oktober) sind Unbekannte zwischen 13.45 und 23.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hofaue" in Lennestadt-Maumke eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sie sich über die Wohnungsabschlusstür Zugang zu den Räumen und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei übernahm diese und sicherte Spuren vor Ort. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

