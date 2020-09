Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwerer Sturz eines Radfahrers

Karlsruhe (ots)

Am Montag gegen 14:30 Uhr stürzte ein 52-jähriger Radfahrer, da er mit seinem Lenker in den Fahrradkorb seiner Begleitung geriet. Er stieß mit dem Kopf so stark auf den Boden auf, dass sein Fahrradhelm dabei brach. Seine schützende Funktion hatte der Helm jedoch umfänglich erfüllt. Zwar wurde der 52-Jährige sofort ins Krankenhaus verbracht, offenbar kam er jedoch mit einer Gehirnerschütterung davon.

