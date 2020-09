POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in der Augartenstraße

Polizeipräsidium Karlsruhe

Opfer eines Wohnungseinbruchs in der Augartenstraße wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag, ein 85-jähriger Mann, der in der Wohnung im 5. Obergeschoss zusammen mit seinem 25-jährigen Enkel lebt. Der Rentner schlief zum Zeitpunkt des Einbruchs alleine in der Wohnung, während ein bislang unbekannter Täter, zwischen 23 Uhr und 8 Uhr, das Zimmer des Enkels durchsuchte und dort eine größere Summe Bargeld und eine Tasche an sich nahm.

Zeugen die in der Nacht zum Montag im Bereich der Augartenstraße verdächtigte Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721- 666 3411 in Verbindung zu setzen.

