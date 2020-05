Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Baucontainer aufgebrochen

Celle (ots)

In der Zeit von 25.05.2020, 17.00 Uhr bis 27.05.2020, 07.00 Uhr, hebelten unbekannte Diebe auf einer Baustelle in der Straße "Am Bullenberg" einen Baucontainer auf. Hier entwendeten sie diverse Baumaterialien, Werkzeuge sowie eine Rüttelplatte. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

