Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Gaststätte

Celle (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum vom 16.05.20 bis 26.05.20 über den Hinterhofeingang in der Bergstraße gewaltsam Zutritt zu einem "Irish Pub". Hier brachen sie zwei Spielautomaten auf, in denen sich jedoch kein Geld befand. Unverrichteter Dinge und ohne Stehlgut zogen sie wieder ab, hinterließen jedoch einen Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter 05141/277-215.

