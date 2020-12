Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Auto entwendet - Illegal Müll entsorgt -

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Auto entwendet

In der Christofstraße wurde in der letzten Woche ein Pkw Renault im Wert von über 8000 Euro entwendet. Die Besitzer hatten den Kleinwagen des Typs Twingo am 3. Dezember auf einem dortigen Parkplatz abgestellt und das Fehlen des Fahrzeugs am 6. Dezember bemerkt. Nun bittet die Polizei um Hinweise zum Tatgeschehen sowie zum Verbleib des Fahrzeugs, an dem die Kennzeichen WN -FD 2016 angebracht sind, und nimmt diese unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Murrhardt: Illegal Müll entsorg

Unbekannten haben in den zurückliegenden Wochen unerlaubterweise Haus- und Sperrmüll entsorgt. Ein bei einer Baustelle auf der L 1066 beim Harbachkreisverkehr abgestellter Bauschuttcontainer quoll letztlich mit dem illegal entsorgten Abfall über. Zwischenzeitlich häuften sich die Abfallberge auf der Parkbucht auch neben dem Container an. Wer Hinweise auf die Müllsünder geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Backnang: Diebstähle aus Garagen und Autos

In den Ortsteilen Maubach, Heiningen und Waldrems haben unbekannte Diebe zwischen letzten Sonntagabend und Montagmorgen in 14 Garagen eingebrochen. Teilweise wurden hierzu die Tore gewaltsam aufgerissen und erbehliche Sachschäden verursacht. Zudem wurden Wertgegenstände aus 9 Autos entwendet, die vermutlich überwiegend unverschlossen waren. Zumindest waren an den Autos keine Aufbruchsspuren erkennbar. Die Diebe erbeuteten Wertgegenstände, insbesondere auch ein hochwertiges Pedelec und ein Fahrrad. Insgesamt machten die Diebe Beute in Höhe von ca. 7000 Euro Sachwert. Die Polizei Backnang bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden. Zudem sollte sich der Besitzer einer elektrischen Kettensäge melden, die vermutlich aus einem bislang noch nicht angezeigtem Einbruch stammt und von den Tätern auf der Flucht abgelegt wurde. Es handelt sich um ein Gerät der Marke Black&Decker, Typ GK 1635 mit einem 35cm Schwert.

Waiblingen: Verkehrsunfall

Eine 56-jährige Opel-Fahrerin verlor am Donnerstagmorgen gegen 10:00 Uhr auf der B29 auf Höhe der Überleitung auf die B14 infolge der Witterung die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Frau kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Fahrbahnbegrenzung. Anschließend schleuderte das Auto quer über die Fahrbahn und geriet nach links in einen Grünstreifen. Am Fahrzeug der 56-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Frau blieb unverletzt.

