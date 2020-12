POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: PKW beschädigt

Zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:30 Uhr, wurde ein, am Fahrbahnrand in der Brunnenstraße geparkter, PKW Opel Corsa durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstag um kurz vor 17 Uhr wurde die Feuerwehr Schwäbisch Hall zu einem Einsatz in den Hagenbacher Ring gerufen. Vor Ort stellten die 25 Wehrleute, die mit sechs Fahrzeugen angerückt sind fest, dass eine ältere Dame einen Topf auf dem Herd vergessen hatte, diesen inzwischen jedoch selbstständig auf den Balkon verbracht hatte. Durch die Feuerwehr musste lediglich noch das Mehrfamilienhaus gelüftet werden. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro kam es am Donnerstag um 17:45 Uhr in der Hessentaler Straße. Eine 19-jährige Opel-Fahrerin erkannte zu spät, dass die vor ihr fahrende 57-jährige Dacia-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf.

Schwäbisch Hall: Polizei muss Rettungsdienst unterstützen

Am Donnerstag um kurz vor 22:45 Uhr wurde die Polizei in Schwäbisch Hall durch die Besatzung eines Rettungswagens um Hilfe gebeten. Es wurde mitgeteilt, dass der Rettungsdienst von einem 45-jährigen Mann in den Grundwiesenweg bestellt wurde, weil er gestürzt sei. Nachdem die Rettungskräfte den Mann in den Krankenwagen verbachten, griff dieser unvermittelt den Notarzt an und packte diesen am Hals. Anschließend griff der Mann in ein Holster an seiner Hose und zog einen Elektroschocker heraus. Daraufhin verließen die Sanitäter und der Arzt den Rettungswagen und alarmierten die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen dem Mann den Elektroschocker ab und legten ihm zur Sicherheit Handschließen an. Die Beamten wurden von dem Mann noch mehrfach mit dem Tode bedroht. Anschließend wurde der augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende 45-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Verletzt wurde niemand.

