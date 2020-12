Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Geldautomat aufgebrochen

AalenAalen (ots)

Michelbach: Geldautomat aufgebrochen

Ein Dieb betrat in den frühen Freitagmorgenstunden zwischen 01:30 Uhr und 02:15 Uhr eine Bank in der Hirschfelder Straße. Dort öffnete er mit einem Werkzeug einen Bankautomaten und versuchte an das Geld im Automaten zu gelangen. Der Versuch blieb erfolglos. Der Mann verursachte einen Sachschaden am Automaten in Höhe von etwa 20 000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

