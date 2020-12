Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Vermisste wieder da, Unfälle

AalenAalen (ots)

Hüttlingen: In Wohnhaus eingebrochen - Polizei warnt vor Einbrechern

Zwischen dem vergangenen Donnerstag, dem 03.12.2020 und diesen Donnerstagnachmittag, 16:00 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher über eine Balkontüre Zugang zu einem Wohnhaus in der Franz-Liszt-Straße. Dort durchsuchte er die Wohnung, nach bisherigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die unter der Telefonnummer 07361/5240 Hinweise zum Einbrecher bzw. verdächtiger Fahrzeuge im dortigen Bereich geben können.

Aus aktuellem Anlass weist die Polizei darauf hin, dass in der dunklen Jahreszeit wieder vermehrt Einbrecher unterwegs sind und die Dunkelheit ausnutzen, um sich Zutritt zu Wohnhäusern zu verschaffen. Um Einbrüche verhindern zu können, bittet die Polizei darum, dass Sie in ihrer Nachbarschaft ein wachsames Auge haben. Melden Sie jegliche verdächtige Personen oder Fahrzeuge bei der Polizei unter der Telefonnummer des jeweiligen Reviers oder der Notrufnummer 110. Selbst der Hinweis auf die kleinste verdächtige Wahrnehmung kann dazu beitragen, dass ein Einbruch verhindert wird! Außerdem können Sie sich bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen kostenlos zum Thema Einbruchschutz informieren. Diese ist in allen drei Landkreisen für sie da und kann unter den folgenden Kontaktdaten erreicht werden:

Ostalbkreis: 73525 Schwäbisch Gmünd, Waisenhausgasse 1-3 Tel.: 07171/7966503

Rems-Murr-Kreis: 70734 Fellbach Frizstraße 5 Tel.: 0711/5772-200

Schwäbisch Hall: 74523 Schwäbisch Hall Salinenstraße 18 Tel.: 0791/400325

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten:

www.polizei-beratung.de www.k-einbruch.de www.ppaalen.polizei-bw.de

Aalen: Vermisste wohlbehalten angetroffen

Die Suche nach der 39 Jahre alten Vermissten (Siehe Meldung vom Vormittag) hat sich erledigt. Sie wurde gegen 12 Uhr bei Bekannten wohlbehalten angetroffen.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw Mercedes Benz beschädigte ein 79-Jähriger am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr einen am Fahrbahnrand der Stuttgarter Straße abgestellten Pkw Opel Zafira, wobei ein Schaden von rund 800 Euro entstand.

Hüttlingen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Auf rund 1700 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 32-Jähriger am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr verursachte. Um seinen Sattelzug zu wenden, fuhr er rückwärts in die Brühlstraße hinein, wobei sein Auflieger einen Pkw VW Polo beschädigte, der auf einem Grundstück im Ölweg abgestellt war.

Oberkochen: Frontalzusammenstoß

Am Freitag gegen 08:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 19 bei Oberkochen zu einem Unfall bei welchem ein Gesamtschaden von mindestens 50.000 Euro entstand. 3 Personen wurden leicht verletzt. Ein 23-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr die B19 von Heidenheim in Richtung Aalen. In einer langgezogenen Rechtskurve, auf Höhe Oberkochen, kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Golf gegen die Leitplanken und wurde auf die Gegenfahrbahn zurückgeschleudert, wo es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem aus Richtung Aalen heranfahrenden Skoda Superb eines 27-Jährigen kam. Im weiteren Verlauf prallte ein 26-Jähriger, welcher hinter dem Skoda fuhr, mit seinem Mercedes Sprinter in die verunfallten Fahrzeuge, da er nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Die B19 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 10:45 Uhr voll gesperrt werden.

