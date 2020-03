POL-PPRP: Unfall auf der K 3

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 10.03.2020, gegen 09:30 Uhr, fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Auto an der Einmündung A 650 / K 3 von der A 650 aus Ludwigshafen kommend und wollte nach links auf die K 3 in Richtung Mannheimer Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 50-Jährige auf der K 3 von der Mannheimer Straße kommend in Richtung Speyerer Straße. Als sie an der Einmündung A 650 / K 3 geradeaus in Richtung Speyerer Straße weiterfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der 84-Jährige, seine 80-jährige Beifahrerin sowie die 50-Jährige wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

