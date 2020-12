Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 11:20 Uhr: Unfallflucht, Trunkenheitsfahrt, Polizeikontrolle und eine Sachbeschädigung

Aalen

Aalen: Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage

Ein schwarzer Audi Q5 wurde am Donnerstag, im Zeitraum vom 10.12.2020, zwischen 13:45 Uhr bis 15:50 Uhr, in der Tiefgarage des Rathauses von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern, vom Unfallort. Zeugen des Unfallgeschehens sollen sich bitte beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 melden.

Aalen: Streife verhindert Fortsetzung einer Trunkenheitsfahrt

Ein Bürger half der Polizei bei der Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt. Er beobachtete am Freitagabend um 23:35 Uhr, wie ein Mann mit seinem Ford Focus auf ein Tankstellengeländer in der Robert-Bosch-Straße fuhr. Als der 34-jährige Fahrer aus seinem Fahrzeug stieg und dabei auffällig schwankte, entschied sich der Zeuge die Polizei anzurufen. Der Fahrer wurde von der Polizei kontrolliert. Sie stellten einen deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Da der Fahrer unkooperativ war, wurde bei ihm direkt eine Blutuntersuchung im Krankenhaus durchgeführt. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Außerdem wird gegen den 34-jährigen Fahrer Anzeige erstattet.

Bopfingen: Porschefahrer versucht sich der Kontrolle zu entziehen

Am Freitag, den 11.12.2020, um 14:53 Uhr, wollten zwei Streifenwagenbesatzungen in Bopfingen den Fahrer eines Porsches kontrollieren. Er versuchte sich durch Umfahren der beiden Streifenwagen einer Kontrolle zu entziehen. Dabei streifte er das Vorderrat eines Polizeiautos und beleidigte die Beamten durch eine obszöne Geste. Der Mann konnte schließlich doch kontrolliert werden. Er benahm sich dabei besonders unkooperativ und filmte die Beamten mit seinem Smartphone. Er war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Gegen ihn wird Anzeige erstattet.

Lorch: Sachbeschädigung am Bahnhof

Vier dunkel gekleidete Männer beschädigten am Freitagabend, um 21:36 Uhr, auf dem Bahnsteig des Lorcher Bahnhofs zwei Aushängekästen für Fahrpläne indem sie sie anzündeten. Außerdem wurde ein Fahrkartenautomat mutwillig beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 1300 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07171/3580.

