Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Oberbauerschaft/Einbruch in Wohnung

Coesfeld (ots)

Unbekannte drangen am Dienstagmorgen (16.9.20) in ein Haus in der Oberbauerschaft ein. Gegen 6.20 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und flüchteten mit Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

