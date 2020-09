Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen in Ascheberg

Coesfeld (ots)

Am Di., 15.09.20, befuhr ein 29jähriger Mann aus Münster mit seinem PKW im Bereich Ascheberg die B58 in Richtung Ahlen, als in Höhe der Hausnummer 91 ein Hase die Fahrbahn querte. Der Mann versuchte dem Tier auszuweichen, geriet dabei mit seinem PKW ins Schleudern, fuhr in den Graben und kam auf dem Radweg zum stehen. Der Fahrzeugführer uns sein 24jähriger Beifahrer aus Münster wurden dabei schwer verletzt. Die beiden Männer wurden in die Uniklinik Münster und in ein Krankenhaus nach Lünen gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- EUR!

