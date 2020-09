Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Waltroper Straße/Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Zu einer Kollision zwischen zwei Autospiegeln kam es am Dienstagmorgen (15.9.20) auf der Waltroper Straße in Olfen. Gegen 6.20 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Selm in seinem grauen Opel Zafira die Waltroper Straße in Richtung Dortmund. Auf der Strecke kam es zur Kollision mit dem Außenspiegel des unbekannten Autos. Der unbekannte Unfallbeteiligte fuhr danach weiter. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell