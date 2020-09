Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kurt-Schumacher-Straße/Lüdinghauser fährt auf Lkw auf

Coesfeld (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Kurt-Schumacher-Straße hat sich ein 59-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen am Dienstag leicht verletzt. Der Mann befuhr gegen 15 Uhr die Kurt-Schumacher Straße in Fahrtrichtung Disselhook. Er bemerkte in Höhe des Busbahnhofs zu spät den vor ihm bremsenden Lkw und fuhr auf. Mit einem Rettungswagen kam der 59-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus.

