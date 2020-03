Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Mofafahrerin im Kreisverkehr erfasst

Schöppingen (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Mofafahrerin am Donnerstag in Schöppingen erlitten. Eine 49-jährige Schöppingerin wollte mit ihrem PKW gegen 07.45 Uhr von der L579 kommend in den Kreisverkehr Amtsstraße einfahren. Dabei übersah sie die 15-Jährige, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Die junge Schöppingerin kam zu Fall.

