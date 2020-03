Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Parkendes Auto angefahren

Stadtlohn (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Wagen einer Stadtlohnerin angerichtet. Der beschädigte silberfarben lackierte Audi hatte zwischen Freitag, 20.03., und Sonntag, 22.03., auf den Parkplätzen von Verbrauchermärkten am Schützenweg, an der Burgstraße und am Birkenweg gestanden. Am Fahrzeug ist rote Fremdfarbe haften geblieben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

