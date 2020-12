Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 11:20 Uhr: Sachbeschädigung, Unfallflucht und ein Trickdiebstahl

AalenAalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht auf Parkplatz eines Schnellrestaurants

Der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen VW Golf 4 beschädigte am Freitag, um 22:30 Uhr, bei einem Fahrmanöver mit der Frontstoßstange das Tor eines Schnellrestaurants in der Stuttgarter Straße. Der Schaden am Tor beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierungen zu kümmern. Um Hinweise zum Fahrer bittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/4000.

Crailsheim: Randalierender beschädigten drei Fahrzeuge

Bislang unbekannte Randalierer verursachten einen Schaden von 2300 Euro an drei geparkten Fahrzeugen in der Geschwister-Scholl-Straße in Crailsheim. Im Tatzeitraum von Freitag, 15:00 Uhr, bis Samstag, 05:30 Uhr, wurde an zwei Fahrzeugen der Außenspiegel abgetreten und ein Fahrzeug wurde zerkratzt. Mögliche Zeugen sollen sich bitte beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 melden.

Satteldorf: Trickdiebstahl auf Autobahnparkplatz Bronnolzheim

Am Samstagnacht, um 02:30 Uhr, lockte ein bislang unbekannter Täter einen Land Rover Fahrer, der gerade eine Pause machte, aus seinem Fahrzeug, indem er einen Unfall vortäuschte. Der 38-Jährige stieg aus um zu helfen. Währenddessen entnahm eine weitere, ebenfalls unbekannte Person, Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Das Diebesgut wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise auf das Unfallfahrzeug sowie auf die Täter nimmt das Autobahnpolizeirevier in Kirchberg/Jagst unter der Telefonnummer 07904/94260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell