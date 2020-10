Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verkehrsschild umgefahren

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf -

Der Unfall an der Ecke Wetzlarer Straße Gießener Straße muss sich bereits vor Mittwoch, 21. Oktober, ereignet haben. Das Schild steht in der Wetzlarer Straße kurz vor der Einmündung. Derzeit gibt es weder Hinweise zum Unfallhergang noch zum beteiligten Fahrzeug und dessen verantwortlichen Fahrer*in. Der Verursacher meldete sich bislang weder bei der Stadt noch bei der Polizei. Der Schaden beträgt 280 Euro. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell