POL-MR: Einbrüche in Sterzhausen und Heskem; Alkoholisiert gefahren; Diebstahl aus Autos in Neustadt, Ölspur-Verursacher gesucht; Unfallfluchten in Marburg; Biedenkopf und Goßfelden

Sterzhausen - Einbruch in den Rewe-Markt

In der Nacht zum Dienstag, 27. Oktober, stiegen zwei Einbrecher zwischen 01.50 und 04 Uhr in den Rewe-Markt in der Wittgensteiner Straße ein. Sie hebelten mehrere Zigarettenmagazine auf und räumten sie aus. Nach ersten Schätzungen verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in vermutlich fünfstelliger Höhe und erbeuteten Tabakwaren im Wert von ca. 15.000 Euro. Aufgrund der Menge der Tabakwaren ist es sehr wahrscheinlich, dass die Täter ein Transportfahrzeug nutzten. Die Täter ließen zudem im Markt eine mitgebrachte, vermutlich zuvor irgendwo gestohlene Leiter zurück. Es handelt sich dabei um 3,50 Meter lange Alu-Klappleiter mit vier Elementen. Wichtig für die Kripo wäre zu erfahren, woher diese Leiter stammt oder wer eine solche Leiter vermisst. Wer hat zur Tatzeit in Sterzhausen rund um den Rewe-Markt verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind am Markt oder in der Nähe Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? "Jede Beobachtung könnte wichtig sein und Hinweise liefern, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen." Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Heskem - Einbruch bei Raiffeisen

Einbrecher erbeuteten in dem Handwerksbetrieb in der Straße Am Alten Bahnhof Lebensmittel, Bargeld und diverse Werkzeuge in einem Gesamtwert von nach ersten Schätzungen etwa 1000 Euro. Der angerichtete Sachschaden übersteigt noch den Wert der Beute. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, rissen das Inventar aus den geöffneten Schränken, zerschlugen die Kaffeekasse und brachen weitere Türen auf. Der Einbruch war zwischen 17 Uhr am Montag und 07.45 Uhr am Dienstag, 27. Oktober. Wer hat in dieser Zeit Bewegung rund um den Tatort gesehen? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte auch zu diesem Einbruch an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Über 1,2 Promille vor 12 Uhr

Ein 54 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis fuhr am Dienstag, 27. Oktober, mit seinem Motorroller unter Alkoholeinfluss durch Neustadt. Der Alkotest des Mannes zeigte um 11.40 Uhr 1,23Promille an. Die Polizei veranlasste die notwendige Blutprobe und stellte den Zündschlüssel des Zweirads sicher.

Neustadt - Diebstahl aus Autos

In der Nacht zum Mittwoch, 28. Oktober, kam es in Neustadt zu mindestens einem versuchten und einem vollendeten Diebstahl aus Autos. Ob hier ein oder mehrere Täter zu Erke gingen, steht nicht fest. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlt aus einem in der Bogenstraße abgestellten, möglicherweise unverschlossenen Auto eine Funkfernbedienung. Außerdem wurde in der Bismarckstraße eine Dreiecksscheibe eines Autos eingedrückt, ohne dass der Griff ins Innere erfolgte. Aus dem Firmenwagen fehlt nichts. Wer hat in der Nacht zum Mittwoch in Neustadt verdächtige Beobachtungen insbesondere in der Bogen- und Bismarckstraße gemacht? Wem ist etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Große Ölspur - Polizei sucht Verursacher

Möglicherweise hängt eine größere Ölspur die sich von der Kreuzung Frauenbergstraße/Cappeler Straße über die gesamte Frauenbergstraße bis hin zur Konrad-Adenauer-Brücke verfolgen ließ mit einem Auffahrunfall zusammen. Der Auffahrunfall war am Mittwoch, 28. Oktober, um 07.50 Uhr auf der Frauenbergstraße vor der Kreuzung Cappeler Straße. Die beiden beteiligten Fahrerinnen im Alter von 26 und 41 Jahren blieben unverletzt. Beide Autos konnten trotz des Schadens an Front bzw. Heck weiterfahren. Bislang ist der Verursacher der Ölspur unbekannt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht beim Drive-In-Schalter

Aus noch ungeklärten Gründen fuhr der noch unbekannte Fahrer eines grauen VW Polo am Freitag, 23. Oktober, um 22.55 Uhr, beim Drive-In-Schalter des Burger-King in der Afföllerstraße rückwärts über einen Abgrenzungsbordstein gegen einen elektronischen Außenschalter für die Bestellannahme. Die Wucht der Kollision warf den Schalter um. Der Schaden am Schalter beträgt mindestens 2000 Euro. Der Schaden am Heck und über die komplette Beifahrerseite des VW Polo liegt bei mindestens 2500 Euro. Das Auto blieb nach dem Unfall fahrfähig, denn der Fahrer/die Fahrerin fuhren weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen, die Aussagen zum Fahrer oder der Fahrerin des Polos zur Zeit des Unfalls machen können. Gibt es unmittelbare Zeugen des Unfalls? Wem ist der frisch verunfallte Polo an dem Abend aufgefallen und wer kann den Fahrer/die Fahrerin beschreiben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Goßfelden - In die Mauer gefahren

Sowohl der Unfallhergang als auch das verursachende Fahrzeug und dessen Fahrer*in sind bislang unbekannt. Fest steht lediglich die Kollision eines Fahrzeugs mit der Mauer des Anwesens Wettersche Straße 1. Die Mauer ist auf einer Länge von zwei Metern ca. 30 Zentimeter nach hinten verschoben und gebrochen. Der Schaden dürfte vierstellig sein. Die Unfallzeit ließ sich bislang nicht weiter einschränken als auf den Zeitraum zwischen dem 01. und 26. Oktober. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Kollision bei Einparkversuch - Verursacher flüchtete

Nach Zeugenaussagen versuchte der Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen kleineren Fahrzeugs mit Marburger Kennzeichen am Montag, 26. Oktober, um 05.55 Uhr vor dem Anwesen Obermühlsweg 4 einzuparken. Dabei kam es zur Kollision mit einem bereits parkenden braunen Suzuki Jimny. An dem Suzuki entstand vorne rechts ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Unfallverursacher brach anschließend das Fahrmanöver ab und fuhr weg. Aufgrund der Lichtverhältnisse ließ sich der Fahrzeugtyp nicht näher bestimmen. Nach Aussage des Zeugen könnte es sich eventuell um einen Ford Fiesta gehandelt haben. Wer hat den Unfall noch gesehen? Wo steht seit Montagmorgen ein dunkler kleinerer Pkw, eventuell eben ein Ford Fiesta, mit einem frischen Unfallschaden? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

